Ученые заглянули в кишечник гигантских древних страусов

Ученые посмотрели в кишечник гигантских древних страусов моа, исследовав их ДНК. Так они выяснили, чем питались эти животные.

В 23 изученных образцах окаменевших экскрементов древних птиц удалось обнаружить следы их пищи. Оказалось, что они любили полакомиться мхом, папоротником, водными растениями и грибами, сообщает VistaNews.

Следы гигантских страусов моа были зафиксированы на Южном острове. По предварительным данным, возраст птиц колеблется от 124 до 1557 лет. Стоит отметить, что ученые изучали не только ДНК моа, но и ДНК киви, страусов и нескольких других млекопитающих. Однако, эти исследования не дали столь важных результатов.