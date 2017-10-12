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Ученые засняли редчайшее видео с астероидом

Небесное тело пролетело в 50 тысячах километров от Земли

Исследователи обсерватории Токийского университета «Кисо» засняли астероид, который 12 октября максимально приблизился к Земле. Уникальность этого события заключается в том, что подобные небесные тела крайне редко удается запечатлеть на видео и тем более зафиксировать траекторию полета.

По словам ученых, астероид пролетел всего в 50 тысячах километров от Земли, однако угрозы столкновения не было. Диаметр небесного тела составил 10-30 метров, сообщает ТАСС.

Эксперты Токийского университета отмечают, что уже дали название микроастероиду (зарегистрировали его) — 2012ТС4. Ожидается, что в следующий раз он приблизится к Земле в 2019-2020 годах.

В сентябре этого года NASA зафиксировало крупнейший в истории астероид, пролетевший мимо Земли. По словам представителей агентства, астероид носит название Florence, а его размер сопоставим с небольшим городом.

Ранее «Практика» писала о том, что видео сближения крупнейшего астероида с Землей выложили в интернет.


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