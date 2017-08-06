Ученый из Италии объяснил биологический механизм человечности

Люди могут чувствовать боль другого человека. Это явление обусловлено биологическими факторами, за которое отвечают клетки головного мозга — зеркальные нейроны.

Эти клетки обнаружил ученый Джакомо Риццолатти, сообщает RT.

Исследователь рассказал, что зеркальные нейроны влияют на способность человека сопереживать.

Тесты с обезьянами показали, что одни и те же области мозга активизировались, когда они ели орехи или смотрели, как кто-то другой их ест.

Такой же механизм ученые нашли у людей в более развитой форме, так как человек умеет имитировать чувства и эмоции.

«Это очень древний механизм. Он был обнаружен не только у обезьян, но и у птиц. У человека он трансформировался и обогатился. Какая-то форма сочувствия есть и у животных. Что отличает человека от животного — мы умеем имитировать. У обезьян такая возможность ограничена», — заявил профессор Джакомо Риццолатти.

Зеркальный механизм срабатывает при наличии движения. То есть, ощутить боль другого человека можно, если видеть его вживую, а не нарисованную сцену.

Реакцию также можно вызвать сознательно. Режиссеры создают героев, похожих на нас, чтобы люди могли им сопереживать.