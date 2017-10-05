Учителем года стал питерский преподаватель истории

В Москве объявили победителя конкурса «Учитель года России — 2017». Им стал Илья Демаков — преподаватель истории и обществознания из Санкт-Петербурга. Имя лучшего учителя страны объявили в Государственном Кремлевском дворце — там прошла церемония закрытия ежегодного конкурса.

На церемонии награждения молодой преподаватель подчеркнул, что награда стала возможной благодаря его наставникам и всем петербургским учителям, пишет Russia Today.

Илья Демаков имеет относительно небольшой опыт работы в школе — учителем он служит в течение восьми лет. В свободное от преподавания время он работает в театральной студии и кружке любителей творчества Джона Толкина. Именно благодаря своей многогранности, Демаков пользуется уважением как у учеников, так и у учителей.

На церемонию закрытия приехал лично Владимир Путин. Как ранее писала «Практика», он ежегодно поздравляет преподавателей с их профессиональным праздником.