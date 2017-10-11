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«Учителя года» выберут в Екатеринбурге

За престижное звание будут бороться 10 педагогов города

В Екатеринбурге через месяц выберут «Учителя года».

В отборочном туре жюри выбрало 10 участников, сообщает портал «Екатеринбург онлайн». В этом году большинством учителей, которые поборются за победу в конкурсе, стали женщины. Однако среди них есть один мужчина — Андрей Бурков, учитель математики из 122-й школы.

«Финальный этап конкурса включает в себя визитку, публичное выступление на заданную тему и участие в круглом столе, где учителя должны показать свои лидерские качества», – сказано в правилах конкурса.

В этом году педагоги напишут эссе на тему «Современный учитель», проведут открытый урок и семинар, на котором покажут свои учительские «фишки».

 


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