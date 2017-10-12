Учреждениям культуры выделят средства из бюджета Свердловской области

Из бюджета Свердловской области учреждениям культуры региона выделят более 70 миллионов рублей.

Средства направят на реконструкцию зданий, а также приобретение нового оборудования и музыкальных инструментов, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Около 5 миллионов рублей выделят для информатизации и пополнения книжных фондов муниципальных библиотек.

Министр культуры уральского региона Светлана Учайкина отметила, что средства выделят после проведения двух конкурсов, которые объявило министерство культуры. Между 16 городскими округами распределят 71,5 миллиона рублей. Они пойдут на пополнение материально-технической базы, покупку оборудования и инструментов для учреждений культуры.

На капремонт Ачитского районного дома культуры направят 23 миллиона рублей.

Более 1,5 миллионов выделят на ремонт Горноуральского центра культуры. Также финансирование предусмотрено для Ивделя, Ревды, Карпинска, Североуральска и других муниципалитетов.