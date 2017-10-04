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04 октября, в 15:04
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УЕФА: болельщики «Спартака» вообще не должны попасть на стадион в Севилье

Игра запланирована на 1 ноября 2017 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) постарается проконтролировать полное исполнение запрета, согласно которому фанаты «Спартака» не имеют права присутствовать на гостевом секторе стадиона в Севилье.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Отмечается, что футбольный матч между «Севильей» и «Спартаком» пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов в Испании.

В УЕФА рассказали, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы болельщики российского клуба не смогли проникнуть на стадион.

Отмечается, что встреча футбольных команд пройдет 1 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Ранее «Практика» информировала о том, что дети с ограниченными возможностями проведут тренировку вместе с футболистами сборной России в преддверии матча с Южной Кореей.


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