Уходящий 2017 год признан самым теплым в России

Гидрометцентр сообщил, что 2017 год признан самым теплым по итогам всего периода наблюдений за погодой на территории Российской Федерации.

Как сообщает RT со ссылкой на представителей учреждения, усредненные показатели температуры в уходящем году побили все рекорды тепла.

Также синоптики обещают, что в ночь с 31 декабря на 1 янваля стоит ожидать легкого похолодания – столбик термометра опустится до нуля градусов. Возможно, выпадет снег, однако высота покрова составит всего пару сантиметров.