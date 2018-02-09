Украина будет бороться с “информационной агрессией” России

Лидер Украины Петр Порошенко подписал постановление о борьбе против информационной агрессии России.

Указ об утверждении решения Совета национальной безопасности “О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации” обнародован на официальном сайте президента.

Контроль выполнения указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова, отмечается в документе.

При этом в постановлении не уточняется, в чем именно должно состоять противодействие российской информационной агрессии.