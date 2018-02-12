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12 февраля, в 20:43
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Украина депортировала Саакашвили в Польшу

В понедельник экс-президента Грузии арестовали в Киеве

Украина депортировала в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. 50-летний противник украинского лидера Петра Порошенко находится в самолете на пути в Польшу, сообщает FR.

В понедельник представители вооруженных сил вывели экс-президента Грузии из ресторана, расположенного рядом с штаб-квартирой его партии в украинской столице, как сообщают местные СМИ.

Последователи Саакашвили немедленно отправились в Киевский аэропорт “Борисполь”, чтобы помочь Саакашвили и предотвратить выдворение. “Мы будем блокировать дороги”, – написал один из последователей на Facebook.

Но Саакашвили, очевидно, на этот момент уже находился на борту самолета.

Накануне он предположил, выступая на грузинском телеканале “Рустави-2”, о подготовке к его депортации в страну-соседку – Польшу. Саакашвили также угрожает экстрадицией своей родной Грузии. Там он недавно был приговорен заочно к тюремному заключению сроком на три года за злоупотребление властью.


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