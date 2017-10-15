Украина и Польша проведут консультации по закону об образовании

Представители министерств образования Польши и Украины собираются провести консультации касаемо украинского закона об образовании. Об этом заявил посол Польши на Украине Ян Пекло, сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По словам посла, пока неизвестно, как будут проходить консультации, однако представители Польши хотят разъяснить позицию представителей Украины. Также планируется провести консультации и с польским национальным меньшинством, проживающим на территории Украины.

Напомним, что в прошлом месяцу Верховная рада Украины приняла закон «Об образовании». В нем говорится, что начиная с 2018-го года преподавание предметов на «языках национальных меньшинств» будет возможным только в начальной школе.

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