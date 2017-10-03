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03 октября, в 12:58
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Украина назвала каталонский референдум о независимости нелегитимным

Сотрудник украинского МИД сказала, что страна поддерживает территориальную целостность Испании

Внешнеполитическое ведомство Украины заявило о том, что Киев считает неправомочным референдум о независимости Каталонии.

Об этом «Интерфаксу» сообщила сотрудник министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Она отметила, что украинское правительство не признает голосование, прошедшее в воскресенье, 1 октября, в Каталонии, так как мероприятие было запрещено Конституционным судом Испании.

Кроме того, в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Испания является одной из самых демократичных стран в мире, поэтому они будут решать все внутриполитические проблемы мирным путем.

В заключение Беца сказала, что Украина поддерживает уважение территориальной целостности и суверенитета стран в пределах международно признанных границ. Также Киев выступает за соблюдение основополагающих принципов и стандартов международного права.

Ранее «Практика» информировала о том, что правительство Каталонии опубликовало результаты референдума о независимости.


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