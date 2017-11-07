Украина обвинила главу МИД Польши в «демонизации» отношений между странами

Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, сделал громкое заявление. Он объявил, что Витольд Ващиковский, глава МИДа Польши, демонизирует ситуацию в отношениях Киева и Варшавы. Вятрович подчеркнул, что польский чиновник делает это потому, что хочет сохранить свою должность. Кроме того, такое поведение обусловлено внутренней политикой Польши.

Вятрович заявил, что ему очевидно: господин Ващиковский намеренно демонизирует украинскую сторону и умышленно заводит ситуацию в тупик, чтобы показать свою отвагу в исторических вопросах, пишет ТАСС. Также украинский политик подчеркнул, что Ващиковский готов поиграть отношениями с Украиной, чтобы удержаться в кресле главы МИД.

Ранее «Практика» не раз писала об отношениях Польши и Украины.