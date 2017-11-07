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Украина обвинила главу МИД Польши в «демонизации» отношений между странами

Неожиданное заявление сделал Владимир Вятрович, глава Украинского института нацпамяти

Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, сделал громкое заявление. Он объявил, что Витольд Ващиковский, глава МИДа Польши, демонизирует ситуацию в отношениях Киева и Варшавы. Вятрович подчеркнул, что польский чиновник делает это потому, что хочет сохранить свою должность. Кроме того, такое поведение обусловлено внутренней политикой Польши.

Вятрович заявил, что ему очевидно: господин Ващиковский намеренно демонизирует украинскую сторону и умышленно заводит ситуацию в тупик, чтобы показать свою отвагу в исторических вопросах, пишет ТАСС. Также украинский политик подчеркнул, что Ващиковский готов поиграть отношениями с Украиной, чтобы удержаться в кресле главы МИД.

Ранее «Практика» не раз писала об отношениях Польши и Украины.


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