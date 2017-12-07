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07 декабря, в 20:10
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Украина планирует встречу Климкина с Лавровым

Она может пройти на полях заседания СМИД ОБСЕ в Вене

Украина запросила встречу главы МИД Павла Климкина с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Она должна состоятся на полях заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

Ранее Климкин заявлял, что будет “пытаться встретиться” с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев, сообщает РИА Новости. Если встреча все же состоится, она станет первой за три года.

Украинские власти обвиняют Москву во вмешательстве в дела страны. Россия это отрицает называя подобные обвинения неприемлемыми.

Ранее Павел Климкин заявлял, что Украина должна стать частью НАТО, позднее он предложил НАТО и Европе поучиться у Украины.


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