Украина планирует встречу Климкина с Лавровым

Украина запросила встречу главы МИД Павла Климкина с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Она должна состоятся на полях заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

Ранее Климкин заявлял, что будет “пытаться встретиться” с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев, сообщает РИА Новости. Если встреча все же состоится, она станет первой за три года.

Украинские власти обвиняют Москву во вмешательстве в дела страны. Россия это отрицает называя подобные обвинения неприемлемыми.

Ранее Павел Климкин заявлял, что Украина должна стать частью НАТО, позднее он предложил НАТО и Европе поучиться у Украины.