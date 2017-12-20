Украина в ООН вновь проголосовала против резолюции о борьбе с нацизмом

Украина проголосовала против резолюции о борьбе с нацизмом. Также свой голос против принятия документа отдали США. Еще 49 стран воздержались от голосования, а 133 государства проголосовало за документ.

Генассамблея ООН выражает глубокую обеспокоенность “по поводу героизации в любой форме” нацистского движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, а также отмечает активизацию нацистских групп, пишет ТАСС. Соответственно она призывает “принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны, а также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны”.

В прошлом месяце США предложили удалить из документа пункт, в котором выражается обеспокоенность участившимся осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом. Это предложение было отклонено подавляющим большинством голосов. В этом месяце Украина и США вновь проголосовали против резолюции.