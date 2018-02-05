Украина возбудила дело из-за визита депутатов ФРГ в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве и входит в состав генпрокуратуры Украины, возбудила уголовное дело по факту визита депутатов ФГР в Крым. Дело возбуждено из-за того, что депутаты, якобы, нарушили порядок «въезда на временно оккупированную территорию».

Также прокуратура подчеркнула, что депутаты планировали использовать свой визит в Крым для того, чтобы встретиться с представителями “российской оккупационной власти”, пишут Известия. Делегация из девяти депутатов Германии приехала в Крым 3 февраля и пробудет там до 9 февраля.

Ранее Praktika.ru не раз рассказывала о Крыме и о политических действиях вокруг полуострова. Напомним, он вернулся в состав РФ весной 2014 года по итогам всенародного референдума. Украина до сих пор не признала его итоги законными.