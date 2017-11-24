Украина готовится к введению на терриотрию Донбасса миссии ООН

Генштаб Вооруженных сил Украины проводит подготовительную работу по введению на территорию Донбасса миссии Организации Объединенных Наций.

Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает ТАСС.

Он отметил, что данный вопрос был вынесен на обсуждение во время его визита в США. В связи с этим Украина планирует “переформатирование сил и средств”, задействованных в донбасской силовой операции.

Ранее российское представительство выразило мнение, что введение миссии ООН возможно лишь после отвода вооружений и только при условии одобрения со стороный Луганской и Донецкой народных республик.

В ответ на это официальный Киев заявил, что данные условия не устраивают Украину, которая намерена настаивать на размещении миротворческих сил на границе самопровозглашенных республик.