Сегодня:
$
Нефть
Золото
24 ноября, в 23:45
Новости

Украина готовится к введению на терриотрию Донбасса миссии ООН

В Генштабе подтвердили, что подготовительная работа уже ведется

Генштаб Вооруженных сил Украины проводит подготовительную работу по введению на территорию Донбасса миссии Организации Объединенных Наций.

Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает ТАСС.

Он отметил, что данный вопрос был вынесен на обсуждение во время его визита в США. В связи с этим Украина планирует “переформатирование сил и средств”, задействованных в донбасской силовой операции.

Ранее российское представительство выразило мнение, что введение миссии ООН возможно лишь после отвода вооружений и только при условии одобрения со стороный Луганской и Донецкой народных республик.

В ответ на это официальный Киев заявил, что данные условия не устраивают Украину, которая намерена настаивать на размещении миротворческих сил на границе самопровозглашенных республик.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar