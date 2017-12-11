Украина заявила, что русскому языку в стране ничего не угрожает

Глава МИД Украины сделал громкое заявление. Павел Климкин высказал мнение о том, что русскому языку на Украине ничего не угрожает. По его словам, русский язык присутствует на телевидении и доминирует в печатных СМИ, а значит, угрозы исчезновения у него нет.

Выводы Венецианской комиссии относительно украинского закона об образовании Климкин назвал “формально мотивированными”. По его мнению, в них содержится предостережение относительно дискриминации русского языка на Украине, пишет РИА Новости.

Также Климкин подчеркнул, что русский язык, как и во времена СССР, массово звучит на улицах больших городов. При этом он отметил, что тех, кто считает русский родным, вдвое больше, чем этнических русских, а тех, кто всегда говорит на русском, вдвое больше, чем тех, кто считает его родным языком.