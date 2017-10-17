Украинские школы отказываются от изучения русского языка

Несколько школ в Хмельницкой и Одесской областях Украины одновременно отказались от изучения предмета «Русский язык», который раньше был обязательным. По словам педагогов, об этом попросили сами родители.

Педагогический совет обсудил ситуацию с родителями учеников и пришел к решению изменить учебный план, сообщает Укринформ со ссылкой на Сергея Колебошина, заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. Теперь учить русский язык будут только те, кто пожелает. Причем проходить это будет не в рамках школьного расписания, а во время факультативов.

Такая ситуация возникла в Одесской области впервые. До этого массовый отказ от изучения русского языка прошел и в городе Хмельницкий, где властям поступило более 20 коллективных обращений. Глава департамента образования Хмельницкого подчеркнул, что учителей русского языка увольнять не будут — они продолжат работать в школах и станут преподавать уроки иностранной литературы.

Ранее «Практика» писала о том, что треть жителей Украины хочет изучать русский язык и, более того, готова признать его государственным.