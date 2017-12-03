Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в ДНР

За минувшие сутки украинские силовики более 40 раз нарушили режим перемирия на Донбассе.
В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что в результате атак со стороны Украины полностью обесточен населенный пункт на окраине Горловки, передает РИА Новости.
Как рассказали представители ведомства, за период со 2 по 3 декабря вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 46 раз. Атаке подверглись районы 20 населенных пунктов. Применялись артиллерийские снаряды, танки и минометы различного калибра, уточнили в оперативном командовании ДНР.
Также сообщается, что повреждены шесть домов на окраинах Донецка и Горловки. Один из населенных пунктов под Горловкой остался без электроснабжения из-за повреждения линии электропередач.
Как ранее передавала “Практика”, Генштаб Вооруженных сил Украины проводит подготовительную работу по введению на территорию Донбасса миссии Организации Объединенных Наций.
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