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03 декабря, в 11:52
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Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в ДНР

За сутки было зафиксировано более 40 атак, в результате которых полностью обесточен населенный пункт

За минувшие сутки украинские силовики более 40 раз нарушили режим перемирия на  Донбассе.

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что в результате атак со стороны Украины полностью обесточен населенный пункт на окраине Горловки, передает РИА Новости.

Как рассказали представители ведомства, за период со 2 по 3 декабря вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 46 раз. Атаке подверглись районы 20 населенных пунктов. Применялись артиллерийские снаряды, танки и минометы различного калибра, уточнили в оперативном командовании ДНР.

Также сообщается, что повреждены шесть домов на окраинах Донецка и Горловки. Один из населенных пунктов под Горловкой остался без электроснабжения из-за повреждения линии электропередач.

Как ранее передавала “Практика”, Генштаб Вооруженных сил Украины проводит подготовительную работу по введению на территорию Донбасса миссии Организации Объединенных Наций.


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