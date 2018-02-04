Украинские СМИ увидели в логотипе Nike возмутительную аббревиатуру

Американский производитель спортивной одежды Nike выпустил коллекцию футболок, приуроченных к лондонскому марафону. Использованная на одежде аббревиатура LDNR возмутила украинские СМИ, передают РИА Новости.

Рекламный слоган коллекции звучит: «Готовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем». Исходя из этого, возможный перевод аббревиатуры LDNR — Londoner, или «лондонец».

Но, как пишут СМИ Украины, например интернет-газета «Обозреватель», этот логотип может «восприниматься неоднозначно». Напомним, что в Киеве аббревиатуру ЛДНР используют для обозначения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик.