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04 февраля, в 18:37
Новости

Украинские СМИ увидели в логотипе Nike возмутительную аббревиатуру

Спортивная компания представила новую коллекцию к лондонскому марафону, чем вызвала возмущение журналистов из Украины

Американский производитель спортивной одежды Nike выпустил коллекцию футболок, приуроченных к лондонскому марафону. Использованная на одежде аббревиатура LDNR возмутила украинские СМИ, передают РИА Новости.

Рекламный слоган коллекции звучит: «Готовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем». Исходя из этого, возможный перевод аббревиатуры LDNR — Londoner, или «лондонец».

Но, как пишут СМИ Украины, например интернет-газета «Обозреватель», этот логотип может «восприниматься неоднозначно». Напомним, что в Киеве аббревиатуру ЛДНР используют для обозначения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик.


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