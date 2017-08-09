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Украинский Кабмин разорвал соглашение с Россией об оружейном экспорте

Владимир Гройсман сообщил о принятии решения без обсуждения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о решении прекратить действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.  Кабинет министров принял это решение без обсуждения в пакете с рядом других постановлений.

Как рассказал РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко, нынешнее решение вряд ли окажет сильное влияние на российско-украинские отношения и является, скорее, формальным. Причина этого — запрет на любое военно-техническое сотрудничество с Россией, введенный президентом Петром Порошенко в 2014 году. По мнению эксперта, последнее постановление украинского Кабмина является очередным шагом, акцентирующим негативное отношение к России.

Соглашение правительств Украины и России в сфере экспорта оружия было подписано в 2003 году. Оно предусматривало проведение консультаций между странами при заключении контрактов на поставку военной продукции третьей стороне, сотрудничество в сфере ремонта и обслуживания военной техники и ряд других положений.

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