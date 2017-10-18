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Украинский спецназ штурмует палаточный городок у Верховной рады

Активисты протестуют уже вторые сутки

Спецназ Украины начал штурмовать палаточный городок у Верховной рады. Сотни митингующих, которые со вчерашнего дня разбили там лагерь, активно отбивались от правоохранителей, но те распылили слезоточивый газ.

Среди пострадавших — народный депутат Украины от «Самопомощи» Егор Соболев, сообщает агентство УНИАН, которое ведет прямую трансляцию с места событий. Полицейские недолго пытались разогнать активистов и вскоре отошли от палаточного городка. Сейчас обстановка возле Верховной рады спокойная, однако, напряжение в обществе сохраняется.

Ранее «Практика» писала о том, что гражданe Украины пришли к Верховной раде, разбили там палаточный лагерь и выдвинули свои требования: лишить депутатов неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и запустить голосование по открытым спискам партий.  Ряд протестующих высказался за отставку действующего президента Украины Петра Порошенко.


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Хохол печальный
Гость
Хохол печальный

Опять пэремоха???Кастрюли на головы и снова на майдаУн???

2 часов 25 минут назад
wpDiscuz

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