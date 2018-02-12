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12 февраля, в 12:58
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Уложились в сроки: на стадионе «Лужники» пройдет семь матчей ЧМ‑2018

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года

На стадионе «Лужники» пройдут семь матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В прошлом году открылись обновленные Лужники – самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В ФИФА высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в “Лужниках” пройдут 7 матчей ЧМ2018. Легендарная история стадиона продолжается», – сказал Собянин.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что все работы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года в столице завершены.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. Принимать мировое первенство в РФ будут впервые.


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