Уложились в сроки: на стадионе «Лужники» пройдет семь матчей ЧМ‑2018

На стадионе «Лужники» пройдут семь матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В прошлом году открылись обновленные Лужники – самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В ФИФА высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в “Лужниках” пройдут 7 матчей ЧМ2018. Легендарная история стадиона продолжается», – сказал Собянин.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что все работы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года в столице завершены.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. Принимать мировое первенство в РФ будут впервые.