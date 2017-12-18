Улюкаев пожелал получать продукты в СИЗО от родственников

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) опровергла слухи о том, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, находящийся в следственном изоляторе, отказался от получения передач.

По словам ответственного секретаря ОНЕ Ивана Мельникова, Улюкаев как раз высказывал пожелания получать от родственников продукты, сообщает ТАСС.

Как заявила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, на данный момент Алексею Улюкаеву не хватает теплой одежды, так как в камере довольно прохладно.

Кроме того, как только Улюкаеву переведут деньги на банковскую карту, он сможет заказывать продукты во внутреннем электронном магазине.

Как отмечает РИА Новости, по словам Алексея Улюкаева, у него нет претензий к условиям содержания в СИЗО и к питанию. Однако он рассчитывает, что родственники смогут передать ему некоторые продукты и необходимые лекарства.

Ранее Praktika.ru передавала, что Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.