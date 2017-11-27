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27 ноября, в 13:20
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Улюкаев: я никогда не требовал от Сечина взятку

Экс-министр экономического развития отказался признавать свою вину

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что никогда не требовал от Сечина взятку.

Также Улюкаев утверждает, что никогда не угрожал главе «Роснефти», сообщает RT. Он считает, что это заведомо ложный донос. «Я никогда не требовал от Сечина взятку. Тем более я никогда не угрожал ему — это было невозможно», — сказал Улюкаев.

Бывший министр экономического развития России начал давать показания в суде, во время которых  отказался признавать свою вину.

Ранее «Практика» сообщала, что Замоскворецкий суд Москвы допросил четырнадцатого свидетеля по делу Алексея Улюкаева. Им стал заместитель главы департамента министерства экономического развития Иван Безменов.

Улюкаева обвиняют в получении взятки от Игоря Сечина в  размере $2 миллионов за выдачу заключения для покупки «Башнефти» «Роснефтью».


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Жора
Гость
Жора

Не взяточник , а агнец…, белый, пушистый, не порочный…, но все таки взяточник, дискредитирующий власть, правительство. Или он исключение-вряд ли: расходы многих не сопоставимы с доходами…

25 дней 12 часов назад