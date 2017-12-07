Улюкаев зачитал в суде последнее слово

В Замоскворецком суде экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил с последним словом.

Он извинился перед людьми и поздравил всех с наступающим Новым годом, сообщает Life. Чиновник сказал, что всю свою жизнь он собирается посвятить людям и будет бороться за их интересы.

На минувшем заседании обвинение попросило для обвиняемого 10 лет заключения под стражу и взыскать с него 500 миллионов рублей. Защита Улюкаева настаивает на его оправдании.

Улюкаев во время последнего слова заявил, что категорически отклоняет все предъявленные ему обвинения, сообщает tjournal. «Я как мог, служил гражданам России. Я старался делать свою работу хорошо и приносить пользу, но делал недостаточно», – сказал обвиняемый.

По его словам, нет ни одного документа, который бы содержал прямые доказательства вины бывшего министра. Также политик утверждает, что все материалы свидетельствуют о жесткой провокации, совершенной против него.