Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд признал бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Сумма штрафа эквивалентна взятке – два миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из зала суда.

При определении наказания суд учитывал положительные характеристики Улюкаева, наличие пожилых родителей и детей, а также хронические заболевания подсудимого.

Срок домашнего ареста будет засчитан в срок наказания. Сам Улюкаев своей вины не признает и называет приговор несправедливым.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что Улюкаев добровольно пошел на преступление и никто не подстрекал его к противоправным действиям.

Адвокатов приговор не удовлетворил, они вышли из зала суда недовольными и отказались давать комментарии.

«У меня есть книга «Последний вагон на север», которая была написана в далеком 1995 году. Ее квинтэссенция в том, что у всех олигархов и гайдарофилов есть только три пути: в эмиграцию, в могилу или в тюрьму. Все сбывается. Гусинский, Ходорковский, Березовский… Теперь в этот ряд встал и Улюкаев», – прокомментировал приговор чиновника Владимир Жириновский.

Ранее Рraktika.ru суд признал Улюкаева виновным в получении взятки.