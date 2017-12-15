Сегодня:
$
Нефть
Золото
15 декабря, в 13:55
Новости

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Сумма штрафа эквивалентна взятке, которую получил политик

Замоскворецкий суд признал бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Сумма штрафа эквивалентна взятке – два миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из зала суда.

При определении наказания суд учитывал  положительные характеристики Улюкаева, наличие пожилых родителей и детей, а также хронические заболевания подсудимого.

Срок домашнего ареста будет засчитан в срок  наказания. Сам Улюкаев своей вины не признает и называет приговор несправедливым.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что Улюкаев добровольно пошел на преступление и никто не подстрекал его к противоправным действиям.

Адвокатов приговор не удовлетворил, они вышли из зала суда недовольными и отказались давать комментарии.

«У меня есть книга «Последний вагон на север», которая была написана в далеком 1995 году. Ее квинтэссенция в том, что у всех олигархов и гайдарофилов есть только три пути: в эмиграцию, в могилу или в тюрьму. Все сбывается. Гусинский, Ходорковский, Березовский… Теперь в этот ряд встал и Улюкаев», – прокомментировал приговор чиновника Владимир Жириновский.

Ранее Рraktika.ru суд признал Улюкаева виновным в получении взятки.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 декабря, в 12:55
Улюкаев зачитал в суде последнее слово
Новости
13 декабря, в 12:34
Вынесен приговор по делу о захвате заложников в Буденновске
Новости
15 декабря, в 11:48
Улюкаева признали виновным в получении взятки

Оставить комментарий

avatar