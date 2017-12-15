Улюкаева признали виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд признал бывшего руководителя Министерства экономразвития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки.

Идет оглашение приговора, сообщает ТАСС из зала суда. “Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере”, – сказала судья Лариса Семенова. Чтение приговора продолжается.

После продолжительного вынесения приговора, суд зачитал окончательный вердикт. Алексея Улюкаева признать виновным в получении взятки и приговорить его к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Сам подсудимый свою вину не признает и считает материалы дела сфабрикованными, а решение суда – несправедливым.