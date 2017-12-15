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15 декабря, в 11:48
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Улюкаева признали виновным в получении взятки

В Замоскворецком суде Москвы оглашают приговор

Замоскворецкий суд признал бывшего руководителя  Министерства экономразвития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки.

Идет оглашение приговора, сообщает ТАСС из зала суда. “Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере”, – сказала судья Лариса Семенова. Чтение приговора продолжается.

После продолжительного вынесения приговора, суд зачитал окончательный вердикт. Алексея Улюкаева признать виновным в получении взятки и приговорить его к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Сам подсудимый свою вину не признает и считает материалы дела сфабрикованными, а решение суда – несправедливым.


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Сергей
Гость
Сергей

Улюкаеву дали по min и без конфискации – откупился, т.к. через 2 недели принесёт справку, что смертельно болен и через 2 месяца будет дома или за бугром плевать на ВСЕХ и жить припеваючи. Интересно, а кто дал взятку НЕПОДСУДЕН? или денег дал много?

7 дней 4 часов назад