Улюкаеву подберут соседей по камере после бесед с психологами

С экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым побеседуют психологи, чтобы определить ему соседей по камере.

Как передает РИА Новости, пока Улюкаев находится один в карантинной камере. Перед переводом в общую камеру психологи определят подходящих соседей для экс-министра для избежания конфликтов.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщает, что у Алексея Улюкаева улучшилось настроение, в ближайшее время он расчитывает написать письмо семье.

Бывшего министра экономического развития ранее в пятницу, 15 декабря, признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам тюремного заключения, об этом сообщала Praktika.ru.