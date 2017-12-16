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16 декабря, в 18:17
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Улюкаеву подберут соседей по камере после бесед с психологами

Пока экс-министр находится в СИЗО особой категории

С экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым побеседуют психологи, чтобы определить ему соседей по камере.

Как передает РИА Новости, пока Улюкаев находится один в карантинной камере. Перед переводом в общую камеру психологи определят подходящих соседей для экс-министра для избежания конфликтов.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщает, что у Алексея Улюкаева улучшилось настроение, в ближайшее время он расчитывает написать письмо семье.

Бывшего министра экономического развития ранее в пятницу, 15 декабря, признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам тюремного заключения, об этом сообщала Praktika.ru.


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Дим
Гость
Дим

Шеф повар, определит меню, после подбора сокамерников психологами.
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6 дней 17 часов назад