Умер датский принц Хенрик

Принц Дании Хенрик, который был известен своим негодованием в связи с отказом в титуле короля, умер в возрасте 83 лет.

Рожденный во Франции принц, муж королевы Маргрете, умер во сне во вторник, и дворец подтвердил, что он будет уважать его желание не быть похороненным в гробнице, предназначенной для него и его жены, сообщает SkyNews.

Однажды он сказал, что чувствовал себя “оттесненным и униженным” и что его самоуважение было “уничтожено”.

В 2016 году, несмотря на то, что он остался женат и официально все еще жил со своей женой, он отказался от титула принца-консорта и провел свои дни в Шато на юго-западе Франции.

В августе прошлого года принц Хенрик объявил, что не хочет быть похороненным рядом со своей женой, нарушив 459-летнюю традицию.

Как и в большинстве монархий, принцесса в Дании становится королевой, если ее муж восходит на трон, но мужчина не становится королем, будучи женатым на королеве.