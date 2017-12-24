Умер лингвист Андрей Зализняк

Выдающий ученый, лингвист Андрей Анатольевич Зализняк умер в возрасте 83 лет в воскресенье, 24 декабря.

Известно, что прощание с ученым, скорее всего, пройдет в Российской академии наук (РАН). Зализняк является академиком РАН с 1997 года. В 2007 году он получил Государственную премию России.

Андрей Анатольевич — блестящий ученый, специалист в области грамматики русского языка. Особый вклад в науку он внес благодаря своим исследованиям новгородских берестяных грамот, первым расшифровав их. Во время изучения грамот удалось открыть древненовгородский диалект, а также была пересмотрена карта славянских языков.

Кроме того, благодаря работам Зализняка были завершены дискуссии о подлинности «Слова о полку Игореве». Ученый собственноручно составил «Грамматический словарь русского языка», который сегодня используется во многих компьютерных программах, особенно в машинном переводе.