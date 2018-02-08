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08 февраля, в 15:03
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Что станет с Эрастом Фандориным? В продажу поступил новый роман Акунина

Произведение "Не прощаюсь" станет последней книгой о знаменитом сыщике

В четверг, 8 февраля, в продажу поступил долгожданный роман Бориса Акунина о знаменитом сыщике Эрасте Фандорине “Не прощаюсь”.

О выходе нового произведения сообщила пресс-служба издательства “Захаров”. Отмечается, что старт продаж совпал с 20-летием выхода первого романа серии – “Азазель”.

Главная интрига нового исторического детектива состоит в том, “убьет” ли автор полюбившегося многим читателям героя.

Действие предыдущего романа о Фандорине завершилось тем, что сыщик получил пулю в лоб и впал в кому. Сможет ли он выкарабкаться? Ответ на этот вопрос пытливый читатель найдет в новом произведении Бориса Акунина.

Ранее писатель заявил, что эта книга станет последней в серии произведений об Эрасте Фандорине. Как передавала Praktika.ru, роман был завершен 8 октября 2017 года.


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