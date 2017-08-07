Уничтожен предполагаемый организатор терактов в Париже и Брюсселе

Тарек Джадаун, гражданин Бельгии марокканского происхождения, которого подозревают в организации терактов в Париже и Брюсселе, был ликвидрован в Ираке.

Russia Today уточняет, что Джадаун был убит в бою с армией Ирака возле города Мосул, сражаясь на стороне запрещенной в России группировки ИГ.

Теракт в Париже и пригородах был совершен в 2015 году. В результате атаки на ряд городских объектов погибли 130 человек и еще 350 были ранены. В 2016 году террористы атаковали Брюссель, устроив два взрыва в аэропорту и еще один в вагоне метро. В результате 32 человека погибли и еще 300 были ранены.

Тарека Джадауна власти Франции объявили в розыск по подозрению в совершении террористического акта.

«Практика» ранее писала о попавшем в плен террористе, рассказавшем о подготовке боевиков.