Уникальный экземпляр романа Пруста продали во Франции за €500 тысяч

Редчайший экземпляр романа Марселя Пруста «По направлению к Свану» во Франции продали с аукциона за €535,5 тысяч. Торги прошли в парижском филиале аукционного дома Sotheby’s.

Ранее считалось, что осталось всего три книги из уникального тиража: по мнению экспертов, все они были у наследников Пруста, пишет ТАСС. Однако, выяснилось, что существует еще две книги: одна пропала в годы Второй мировой войны, а вторая была обнаружена в 1942 году и продана на аукционе во Франции 30 октября 2017 года.

К слову, изначально ожидалось, что цена уникального тома будет варьироваться от €400 тысяч до €600 тысяч, и этот прогноз оправдался. Редкие книги изданы на японской глянцевой бумаге «васи», которая выполнена ручной работой. Каждый экземпляр пронумерован — все они выпущены в 1913 году.