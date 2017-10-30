Сегодня:
$
Нефть
Золото
30 октября, в 22:31
Новости

Уникальный экземпляр романа Пруста продали во Франции за €500 тысяч

В мире существует всего пять таких книг

Редчайший экземпляр романа Марселя Пруста «По направлению к Свану» во Франции продали с аукциона за €535,5 тысяч. Торги прошли в парижском филиале аукционного дома Sotheby’s.

Ранее считалось, что осталось всего три книги из уникального тиража: по мнению экспертов, все они были у наследников Пруста, пишет ТАСС. Однако, выяснилось, что  существует еще две книги: одна пропала в годы Второй мировой войны, а вторая была обнаружена в 1942 году и продана на аукционе во Франции 30 октября 2017 года.

К слову, изначально ожидалось, что цена уникального тома будет варьироваться от €400 тысяч до €600 тысяч, и этот прогноз оправдался. Редкие книги изданы на японской глянцевой бумаге «васи», которая выполнена ручной работой. Каждый экземпляр пронумерован — все они выпущены в 1913 году.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
20 октября, в 23:43
Медведев подписал новые требования к антитеррористической защите магазинов
Новости
23 октября, в 10:10
В Томске пройдет международный фестиваль «Устами детей говорит мир»
Новости
24 октября, в 00:31
В Санкт-Петербурге прошла премьера «Матильды»

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо