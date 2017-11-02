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Уникальный парк-курорт «Волшебный мир России» построят под Калугой

Стоимость возведения составит порядка $2 миллиардов

В 2018 году в Калужской области начнется строительство самого большого в мире крытого тематического парка «Волшебный мир России». Объект планируют сдать до 2024 года, заявили в областном правительстве и добавили, что реализация проекта стала возможна благодаря соглашению, подписанному губернатором региона Анатолием Артамоновым и главой американской корпорации Moschanko Investment Group Геннадием Мошковичем.

«Инвестиции в проект предусматривают около $2 миллиардов, и основной этап, 70% парка, будет закончен, надеемся, к 2024 году», — цитирует Мошковича агентство ТАСС.

Согласно проекту на площади 220 гектаров будет построено 12 тематических парков. В одном из них гости смогут полететь в космос с помощью технологий 3D, 4D, 5D и совершить интерактивные путешествия по народным сказкам.

Люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно преодолеть барьеры физической активности с помощью специальных аппаратов в парке «Мир без границ». В парке «Адреналин» посетители смогут испытать себя в экстремальных видах спорта.

Ранее «Практика» писала о том, что в Тюмени открылся мультимедийный исторический парк.


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