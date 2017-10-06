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06 октября, в 10:59
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Университет для пенсионеров появится в Москве в следующем месяце

Участником образовательной программы может стать любой житель столицы пенсионного возраста

В российской столице 1 ноября 2017 года стартует образовательный проект «Серебряный университет», где пожилые люди смогут абсолютно бесплатно получить рабочую специальность, изучить возможности компьютера, а также освоить иностранные языки.

Как сообщает официальный интернет-портал мэра Москвы, целью данного проекта является продлить как профессиональное, так и творческое долголетие пенсионеров.

Известно, что учеником «Серебряного университета» может стать любой житель российской столицы пенсионного возраста.

Председатель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян пояснил, что образовательная программа уже готова. Она была разработана вместе с Московским городским педагогическим университетом.

Отмечается, что лекции будут проводиться не только в центрах социального обслуживания по месту жительства, но и в отделениях университета.

До конца текущего года начать получать образование смогут 2,6 тысяч пенсионеров. Занятия в рамках учебной программы университета будут проходить не реже двух раз в неделю.


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