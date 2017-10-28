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28 октября, в 12:20
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Управлять Каталонией будет вице-премьер Испании

Премьер-министр Мариано Рахой взял на себя функции главы и делегировал их своему заместителю

Правительство Испании опубликовало официальный документ, в котором говорится, что премьер-министр Мариано Рахой взял на себя функции главы женералитата Каталонии и делегировал их вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамария.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственную газету Испании. Также сообщается, что функции Совета женералитата Каталонии будет исполнять Совет министров Испании.

В пятницу, 27 октября, сенат Испании принял решение использовать 155-ю статью Конституции, которая позволяет передать управление автономией властям Мадрида, распустить парламент и отстранить от своих должностей членов женералитата и его главу Карлеса Пучдемона.

Досрочные парламентские выборы планируется провести 21 декабря 2017 года.

Накануне в ходе тайного голосования депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании, однако Европа и США отказались признавать это решение законным, о чем ранее писала «Практика».


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