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30 октября, в 10:58
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Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Минстрой разработал законопроект о прямой оплате жилищно-коммунальных услуг

Управляющие компании могут исключить из цепочки сбора денежных средств за услуги ЖКХ.

Как передают «Известия», министерством строительства и ЖКХ России разработан законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, согласно которому будет введена типовая форма единого платежного документа. Он разработан для того, чтобы в управляющих компаниях не задерживались средства, предназначенные для оплаты коммунальных услуг.

По данным Росстата, в первой половине 2017 года долги за услуги ЖКХ увеличились на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Таким образом, сумма долга достигла 1,2 триллиона рублей. При этом в 2016 году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть более четырех миллионов исполнительных производств. Новый законопроект призван сократить задолженность.

Предположительно, он будет рассмотрен депутатами Госдумы в осеннюю сессию.


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