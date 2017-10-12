«Уральские авиалинии» собираются трудоустроить работников «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о своей готовности принять на работу сотрудников «ВИМ-Авиа».

Об этом в четверг, 12 октября, РИА Новости рассказала представитель екатеринбургского авиаперевозчика. Она отметила, что на данный момент есть вакансии бортпроводников, командиров воздушных судов и пилотов на тип самолета Airbus A 320.

При этом Федеральное агентство воздушного транспорта уже отправило запросы о наличии свободных вакансий для работников «ВИМ-Авиа» в более чем 90 российских авиакомпаний.

Кроме того, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов в конце сентября текущего года уверил, что представители «ВИМ-Авиа» получат работу в случае, если авиапредприятие станет банкротом.

Ранее «Практика» писала о том, что перевозка пассажиров «ВИМ-Авиа» в целом завершена.