Уральцы могут пожаловаться на ямы через мобильное приложение

Пожаловаться на ямы и другие проблемы с дорогами автомобилисты Урала теперь смогут через мобильное приложение «Монитор ЕК».

Сервис разработали специалисты Свердловской области, сообщает портал «Новости Урала». С помощью приложения всего за несколько кликов на смартфоне или планшете можно написать сообщение специалистам.

Разработчики сервиса предлагают фотографировать ямы, трещины и другие дорожные дефекты, которые мешают нормальному движению автомобиля и отправлять их через приложение, которое настроено так, что снимки попадут соответствующему подразделению.

В области надеются, что такие нововведения помогут улучшить ситуацию на дорогах и дорожные службы прислушаются к общественному мнению при выборе участков трассы для ремонта.