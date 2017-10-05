Урбанист Висенте: Екатеринбург можно превратить в Барселону

Руководитель Международной проектно-учебной лаборатории «Шухов лаб» и известный урбанист Гуаярт Висенте рассказал гостям и жителям Екатеринбурга, как превратить столицу Урала в современный мегаполис.

Висенте выступил в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Он рассказал, как правильно развивать современные мегаполисы.

Гуаярт Висенте четыре года работал главным архитектором Барселоны. После этого урбаниста начали приглашать для работы в другие страны. Висенте проектировал городское пространство в Китае, Казахстане, Корее, России.

«Многие города разрастаются от центра к периферии. Такая модель не эффективна и ее ждет транспортный коллапс», — сказал испанец.

Для комфортного и современного города лучше развивать его по модели мультицентра. Тогда инфраструктура, парки и развлекательные комплексы будут распространены повсеместно, а не только в центре. По этому принципу организована Барселона.