Уроки астрономии в гимназии Сколково перенесут в виртуальную реальность

Учащиеся гимназии инновационного центра «Сколково» на уроках астрономии будут изучать космос в виртуальной реальности.

Серию видеороликов Space 360 предоставил телеканал RT, сообщает РИА Новости. В сообщении фонда «Сколково» сказано, что Международная гимназия станет первым в мире учебным учреждением, в котором на уроках будут использовать очки виртуальной реальности для изучения открытого космоса.

Серия видеороликов состоит из панорамных кадров, снятых в открытом космосе с Международной космической станции. Студенты окажутся в открытом космосе вместе с космонавтами и совершат прогулку по МКС.

Директор Международной гимназии Сколково Оксана Демьяненко отметила, что это уникальный подарок, который выведет уроки астрономии на новый уровень. Технологии виртуальной реальности дадут возможность студентам почувствовать себя космонавтами.