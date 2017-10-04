Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 октября, в 15:05
Новости

Уроки астрономии в гимназии Сколково перенесут в виртуальную реальность

Студенты окажутся в открытом космосе и совершат прогулку по МКС

Учащиеся гимназии инновационного центра «Сколково» на уроках астрономии будут изучать космос в виртуальной реальности.

Серию видеороликов Space 360 предоставил телеканал RT, сообщает РИА Новости. В сообщении фонда «Сколково» сказано, что Международная гимназия станет первым в мире учебным учреждением, в котором на уроках будут использовать очки виртуальной реальности для изучения открытого космоса.

Серия видеороликов состоит из панорамных кадров, снятых в открытом космосе  с Международной космической станции. Студенты окажутся в открытом космосе вместе с космонавтами и совершат прогулку по МКС.

Директор Международной гимназии Сколково Оксана Демьяненко отметила, что это уникальный подарок, который выведет уроки астрономии на новый уровень. Технологии виртуальной реальности дадут возможность студентам почувствовать себя космонавтами.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 сентября, в 18:43
Астрономы рассказали о сближения кометы Сайдинг-Спринг с Марсом
Новости
17 октября, в 14:15
Карты планет Солнечной системы появились в Google Maps
Новости
24 октября, в 13:41
Российскую лунную базу построят в период 2040-2050 годов

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо