«Уроки безопасности в сети Интернет» проведут в школах Хабаровска

С 30 октября во всех образовательных учреждениях Хабаровского края для школьников в четвертый раз проведут «Единый урок по безопасности в сети Интернет». В рамках акции пройдут классные часы, семинары, викторины и другие мероприятия, нацеленные на повышение цифровой грамотности детей. Каждая школа самостоятельно определится с датой и временем, а также форматом урока.

Кроме того, лекции проведут эксперты из Роскомнадзора, сообщается на официальном сайте правительства Хабаровского края. Школьникам расскажут о том, как защитить свои личные данные в интернете и обезопасить себя от мошенников в сети. Также их научат проверять информацию на достоверность и делать безопасные покупки в интернет-магазинах.

Всероссийская акция «Единый урок по безопасности в сети Интернет» проходит ежегодно с 2014 года. Она призвана научить детей правилам безопасности в сети и привлечь внимание родителей и учителей к данной проблеме. Известно, что в 2016 году в акции участвовали более 12 миллионов школьников.