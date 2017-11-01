Уровень сахара в крови научились измерять по выдыхаемому воздуху

Российские ученые с химического факультета МГУ имени Ломоносова поделились новым методом измерения показателей глюкозы в крови.

Как передает РИА Новости, в исследовании приводятся доказательства того, что уровень сахара можно определить по конденсатам выдыхаемого воздуха. Также по итогам своей работы ученые предлагают новый неинвазивный метод контроля сахарного диабета.

«Изменение концентрации глюкозы в крови вызывает похожее изменение ее содержания в выдыхаемом воздухе. Этот факт открывает возможность неинвазивного мониторинга диабета», — рассказал доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Аркадий Карякин.

Сахарный диабет встречается примерно у пяти процентов населения нашей планеты, и он практически не лечится. Но осложнений можно избежать, если постоянно контролировать уровень глюкозы в крови, в противном случае заболевание может привести к ряду осложнений и тяжелых последствий.