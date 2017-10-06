Урожай тропических фруктов ждут в Ботаническом саду Екатеринбурга

В Ботаническом саду Екатеринбурга готовятся собирать урожай тропических фруктов.

Об этом рассказала руководитель Оранжерейного комплекса Уральского округа Марина Завьялова, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». В оранжереях екатеринбургского Ботанического сада недавно собрали ягоды кофе. Уже почти поспели папайя, цитрусовые, гуава и бананы.

Спелые ягоды кофе красного или желтого цвета сотрудники сада собрали в сроки. Семена кофе довольно крупные и твердые, поэтому их посеяли, чтобы они не потеряли своих свойств. Через 5-6 лет деревца расцветут и дадут плоды. «Ягоды кофе вкусны, а цветы обладают очень нежным, трогательным женским ароматом», — отметила Марина Завьялова.

Руководитель оранжереи также подчеркнула, что бананы в тропических джунглях растут маленькие и розовые. В ботаническом саду есть такое растение. Его называют розовым бархатным бананом и относят к ягодам. Пахнет плод ванилью и бананом.