Уругвай, Парагвай и Аргентина подают совместную заявку на ЧМ-2030 по футболу

Президенты Парагвая, Аргентины и Уругвая сделали совместное официальное объявление. Лидеры трех южноамериканских стран планируют подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом они сообщили в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

В заявку будут включены двенадцать городов, сообщает ТАСС. Аргентина включит в нее шесть городов, а Уругвай и Парагвай по три. Прием заявок на ЧМ-2030 начнется не раньше, чем в 2022 году.

У южноамериканских стран есть серьезные конкуренты в борьбе за право принять чемпионат мира. Китай и Англия также планируют побороться за то, чтобы принять турнир в его сотый юбилей. Тем временем, высокие шансы принять мировое первенство есть у Уругвая — именно в нем 100 лет назад прошел первый в истории турнир.