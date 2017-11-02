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Ушедших в отставку губернаторов представят к госнаградам

Владимир Путин сообщил, что соответствующие документы уже подготовлены

Всех бывших руководителей российских регионов, которые ушли в отставку в сентябре и октябре 2017 года, представят к государственным наградам.

Такое распоряжение отдал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает ТАСС. «Подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам», — заявил Путин на встрече с экс-губернаторами 10 регионов России.

Также глава российского государства отметил, что потенциал бывших губернаторов будет использован в будущем.

Ранее «Практика» сообщала, что плановые отставки региональных руководителей завершились 11 октября.  Другие кадровые перестановки будут проводиться только в случае форс-мажорных обстоятельств. К ним отнесли экстренные ситуации, такие как арест руководителя региона.

Эффективность работы глав регионов оценивают по развитию финансово-экономической сферы и состоянию социальной сферы, а также самочувствию жителей региона.


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