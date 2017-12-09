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09 декабря, в 10:38
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Ушел из жизни великий актер Леонид Броневой

Народный артист СССР сыграл более 20 ролей

В субботу утром, 9 декабря, ушел из жизни великий актер, народный артист СССР Леонид Броневой. Ему было 88 лет.

Свои соболезнования выразил российский политик Владимир Жириновский. Он написал в своем канале в Telegram, что Броневой сыграл в великолепных русских фильмах, в общей сложности ему принадлежит более 20 ролей. Многие эти картины прочно связаны с созданными им кинообразами.

«Герцог из “Мюнхгаузена…” запомнился своими каламбурами, тем, что был не от мира сего. Мюллер из “Семнадцати мгновений весны” тем, что был на волосок от того, чтобы разоблачить русского разведчика. Ему принадлежит легендарная фраза “А вас, Штирлиц, я попрошу остаться…”, от которой екнуло сердце миллионов советских зрителей. Велюров из “Покровских ворот” стал одним из самых симпатичных, комичных образов фильма», – написал Жириновский.

По его словам, российская культура понесла огромную утрату. Сегодня все выражают свои соболезнования семье актера.

 


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Валентина
Гость
Валентина

Светлая память лучшему актеру современности

13 дней 16 часов назад
Олег Иванович
Гость
Олег Иванович

А что другой фотографии, чтобы напомнить об этом артисте не нашлось. Это, ведь, в некотором роде оскорбление напечатать в такой день фото его роли в форме гестаповца.

12 дней 18 часов назад