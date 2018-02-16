Успейте позаботиться о своём здоровье

Если вы хотите летом радоваться своему здоровому внешнему виду, то уже сейчас стоит задуматься о том, как достичь хороших результатов. Именно поэтому с 13 февраля в Apple Store на короткое время сделали бесплатным приложение от Runtastic для измерения пульса.

Runtastic Heart Rate PRO — карманный измеритель пульса, для измерения которого это приложение использует вспышку. Точность показаний приблизительная – для того чтобы сориентироваться, насколько сильно ваш пульс увеличивается после физических упражнений, этого более чем достаточно.

Если пульс слишком увеличивается, желательно понизить скорость тренировки, иначе вы можете очень быстро устать. И наоборот, если вы слишком долго находитесь в состоянии покоя, занятия спортом не будут достаточно эффективными.

«Безусловно, я воспользуюсь этим выгодным предложением, потому что собираю всю коллекцию приложений Runtastic. Они очень полезны для самостоятельных занятий спортом и контроля веса. Это удобный и полезный гаджет, к которому быстро привыкаешь и не представляешь, как раньше обходился без его помощи», – поделилась своим мнением сотрудница Praktika.кu.

Напомним, Runtastic – известная группа приложений для смартфонов, которая представляет всё необходимое для самостоятельного контроля за здоровым образом жизни. К примеру, можно вести пищевой дневник, составить план тренировок, измерять количество потраченных за день калорий и считать расстояние, пройденное за день.